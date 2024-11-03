Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на обвинения РФ, что Украина не хочет забирать часть своих пленных и тормозит обмены, призвал предоставить списки тех, кого Россия срочно готова вернуть. Он отметил, что Украина готова принимать всех наших граждан.

"Недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласия", чтобы забрать своих военнопленных. Именно поэтому обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!

Ведь Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными!", - написал Лубинец.

По его словам, "тормозит эти процессы РФ и использует это как способ воздействия на украинское общество".

Ранее власти РФ заявили, что Москва в этом году предлагала на обмен 939 военнопленных, но Киев согласился принять только 279.

Напомним, последний обмен пленными по формуле 95 на 95 состоялся 18 октября.

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