Москва обвинила Киев в отказе возвращать своих военных, взятых россиянами в плен в ходе вторжения.

Как заявила спикер МИД Мария Захарова, Кремль в этом году выставлял на обмен 939 пленных украинских защитников, но Банковая согласилась принять только 279.

Захарова также утверждает, что Киев в первую очередь возвращает бойцов из "националистических батальонов".

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "более года Украина не даёт согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад". Она призвала ускорить обмены пленными, которые, по её мнению, тормозятся "ввиду политизации вопроса украинской стороной".

Киев этих заявлений пока не комментировал.

Напомним, последний обмен пленными по формуле 95 на 95 состоялся 18 октября.

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