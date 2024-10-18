Министерство обороны России заявило об обмене военнопленными с Украиной по формуле "95 на 95".

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства РФ.

Заявляется, что посредником в обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь", - добавили в Минобороны РФ.

Украинская сторона пока эту информацию не подтверждала.

В то же время издание ZMINA сообщило, что в рамках обмена в Украину вернули правозащитника, соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича.

Об этом сообщил изданию его отец Александр Буткевич.

По его словам, ему позвонил по телефону Координационный штаб и сообщил, что его сына вернули в результате обмена военнопленными, и он находится на территории Украины.

Напомним, в середине сентября в результате 56-го обмена пленными с Россией 49 украинцев вернулись домой. Среди возвращенных граждан были служащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину. Между тем украинские военные высказывают мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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