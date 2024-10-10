Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил о смерти находившейся в российской тюрьме украинской журналистки Виктории Рощиной.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 на захваченной РФ территории Украины, где готовила репортаж. В мае 2024 года Россия признала, что Рощина находится в тюрьме.

По информации Юрчишина, ее отцу сообщили о смерти дочери во время этапирования из Таганрога в Москву.

Однако впоследствии нардеп удалил свое сообщение, перед тем написав, что ожидает подтверждения о смерти Рощиной от украинских правоохранителей.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. По словам Юсова, ее должны были этапировать в Лефортово, чтобы подготовить возвращение в Украину.

Тем временем руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко в эфире телемарафона подтвердил информацию о смерти журналистки. По его словам, в настоящее время обстоятельства ее гибели неизвестны.

Официального сообщения от России не поступало.

В марте 2022 года Рощину задержали сотрудники ФСБ, когда она выезжала из Бердянска в Мариуполь. Журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили.

В конце июля журналистка выехала из Украины в Польшу, а затем собиралась через Россию попасть на восток Украины. Пропала без вести в августе 2023 года.

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