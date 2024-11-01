В канадском городе Монреаль было подписано соглашение о репатриации украинских детей из РФ.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По информации издания, посредниками в доставке около 20-ти тысяч украинских детей обязуются выступить Южная Африка, Ватикан и Катар.

Кроме того, участники канадской конференции подписали "Монреальские обязательства по возвращению украинцев". Договорённости распространяются на несовершеннолетних, взрослых гражданских и военнопленных.

Катар и Литва станут транзитными странами для возвращения украинцев, находящихся на территории РФ.

Объединённые Арабские Эмираты приняли на себя роль посредника в обмене российских и украинских военнопленных.

При этом в тексте не говорится, подписала ли Москва этот документ, и дала ли она согласие на возвращение 20-ти тысяч детей в Украину.

Ранее Le Monde писала об обмене детьми между Украиной и РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец тогда подчеркнул, что речь идёт о возвращении граждан Украины, а не об обмене.

Ранее российская омбудсмен заявила, что её украинский коллега посетил пленных из Курской области.