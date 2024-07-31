В российском СИЗО в Ростове-на-Дону умер украинский военнопленный Александр Ищенко, служивший водителем в "Азове".

Об этом сообщили в суде, где рассматривают его дело, передает российское издание "Медиазона".

Дата и причина смерти пока неизвестны.

На второй день войны Ищенко вступил в тероборону "Азова" в качестве военного водителя, а весной 2022 года попал в российский плен.

В плену против него и более двадцати азовцев возбудили уголовное дело и судят по статьям Уголовного кодекса РФ "насильственный захват власти", "участие в деятельности террористической организации" и "прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".

Сообщается, что Александр Ищенко в РФ обвинялся по двум статьям - об участии в деятельности террористической организации и попытке насильственного захвата власти.

Ранее мы писали, что авторы расследования из агентства Associated Press пришли к выводу, что в смерти более 50 украинских военнопленных в результате взрыва в лагере Еленовке в июле 2022 года виновата Россия.

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