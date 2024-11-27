Не менее 60–100 тысяч украинских военных погибли в ходе войны с РФ, еще около 400 тысяч были сильно ранены и больше не могут воевать.

Такие данные приводит британский журнал The Economist.

Издание изучило различные источники с целью попытаться установить потери ВСУ, которые официально не разглашаются.

"Чтобы количественно оценить потери Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, мы начали со сбора данных о боевых потерях из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных агентств, должностных лиц министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников. Эти отчеты трудно проверить независимо. А пропавшие без вести и предположительно погибшие солдаты не всегда регистрируются. Тем не менее, данные дают приблизительное представление о числе погибших. Они предполагают, что к текущему моменту погибли не менее 60–100 тысяч украинских солдат. Возможно, еще 400 тысяч слишком тяжело ранены, чтобы продолжать сражаться. Эти цифры не включают гибель мирных жителей, по которым поразительно мало данных. Считается, что погибли много десятков тысяч мирных жителей", - сказано в статье.

Россия же, по данным западных разведок, потеряла до 200 тысяч солдат погибшими.

"В обеих странах количество погибших в боях в процентном отношении к численности населения выше, чем количество погибших в войнах во Вьетнаме и Корее вместе взятых. Их число погибших в боях быстро приближается к потерям США во Второй мировой войне", - пишет журнал.

Между тем командир роты беспилотников рассказал, что только в одном в Торецке Донецкой области ВСУ за десять дней потеряли 500 человек.

Владимир Зеленский в феврале говорил, что на фронте погибли 30 тысяч украинских военных.