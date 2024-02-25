Украина за два года войны потеряла 31 тысячу военных погибшими.

Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Киеве.

Цифры раненых и пропавших без вести украинских военных Зеленский не назвал.

В то же время президент Украины заявил, что Россия за два года войны потеряла около 180 тысяч военных погибшими.

Отметим, сейчас украинский Генштаб дает почти 410 тысяч российских потерь без разбивки на убитых и раненых (что украинские СМИ часто трактуют как потери именно убитыми).

Но так было не всегда. До 23 августа 2023 года Генштаб использовал в ежедневных сводках слово "ликвидированных" (то есть убитых) в отношении личного состава армии РФ.

В последней такой сводке было указано, что "ликвидированы" более 258 тысяч россиян - это существенно больше, чем назвал сегодня президент.

Далее эти цифры ежедневно возрастали, но были переименованы в "ориентировочные потери противника" - без конкретизации по раненым и погибшим.

Для чего это было сделано, точно неизвестно. Возможно, в Генштабе ВСУ посчитали, что публикуемые цифры потерь россиян "ликвидированными" (то есть погибшими) кажутся слишком неправдоподобными.

Напомним, осенью в своей статье для британского журнала The Economist уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что на поле боя погибли 150 тысяч россиян.

А недавно британская разведка дала оценку потерям российских военных за два года полномасштабной войны в Украине. По данным аналитиков, убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих РФ.