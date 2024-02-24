Британская разведка дала оценку потерям российских военных за два года полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"За два года конфликта российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск РФ", – отмечает разведка.

При этом аналитики подтвердили потери более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, в то же время убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих РФ.

В своем обзоре Минобороны Великобритании сообщило, что для возможного масштабного наступления в Украине Россия предварительно развернула около 130 тактических батальонных групп, включающих примерно 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 тысяч военнослужащих.

Разведка отмечает, что мобилизация и вербовка, а также производство и ремонт техники позволили России компенсировать потери.

"Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил", – говорится в обзоре.

Ранее Washington Post сообщила, что Россия наращивает экономическую мощь, несмотря на санкции Запада. Причина - неучастие в санкционной войне против РФ крупнейших азиатских экономик.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.