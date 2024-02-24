Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из разрушенного аэродрома в Гостомеле, который россияне захватили в первые дни войны.

Об этом сообщает официальный канал президента в Telegram.

"Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым, каждой. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша", - заявил Зеленский.

При этом добавил, что каждый хочет и желает, чтоб война закончилась. В то же время никто не примет поражения Украины.

"Именно поэтому к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому возле слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова "Украина" всегда будет стоять слово "независимая". Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В лучший день нашей жизни", - заявил президент.

В разрушенном аэродроме в Гостомеле Зеленский встречался с лидерами иностранных государств, которые приехали в Украину.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.