Экс-премьер Британии Борис Джонсон сделал пост о своём визите в Киев 24 февраля во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Он опубликовал фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и написал следующее:

"В эту мрачную вторую годовщину путинского вторжения для меня большая честь находиться здесь, в Украине. Я не сомневаюсь, что украинцы победят и изгонят силы Путина при условии, что мы окажем им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются".

Напомним, утром мы сообщили, что большая иностранная делегация прибыла в Киев на вторую годовщину вторжения, среди них был Борис Джонсон.

Вчера Зеленский приехал во Львов, где встретился с премьером Дании. Они посетили Марсово поле Лычаковского кладбища, где почтили память павших военных.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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