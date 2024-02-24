Главком Александр Сырский написал пост, посвященный двухлетию российского вторжения.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В своём обращение поблагодарил военных, добровольцев, волонтеров, которые защищали границы с первого дня полномасштабного вторжения от российских военных.

Сырский перечислил победы ВСУ на фронте.

"Затем последовала битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от русского металлолома. Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона", - заявил главком.

Также напомнил про контрнаступления "попытка украинского контрнаступления, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата".

Он заявил, что ВСУ продолжат бороться "за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой".

"В ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше", - заявил главком.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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