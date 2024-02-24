На вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила в соцсети Х (Twitter).

"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отметить чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономично, военно, морально. Пока страна не станет совсем свободной", – написала фон дер Ляйен.

Также в Киев прибыли премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр Де Кроо. Об этом сообщает Reuters.

"Четыре западных лидера, включая премьер-министров Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной по случаю второй годовщины с начала боевых действий", — говорится в материале.

Отмечается, что они прибыли в Киев на поезде из Польши.

Также в Киев прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко.

Напомним, вчера Зеленский приехал во Львов, где встретился с премьером Дании. Они посетили Марсово поле Лычаковского кладбища, где почтили память павших военных.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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