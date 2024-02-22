Запад уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам на условиях фиксации за Россией захваченных территорий.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Европейские дипломаты заговорили о стабилизации войны против РФ, а также подготовке к переговорам с оставлением за Москвой захваченных территорий.

"Когда некоторых европейских дипломатов попросили описать оптимальный исход для Украины в наступающем году, они говорили о "стабилизации" конфликта. На вопрос о том, что это повлечет за собой, дипломаты заявили, что это будет означать подталкивание Киева к началу переговоров с Путиным, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные "гарантии безопасности" (например, те, которые недавно были подписаны с Францией, Германией и Великобританией - Ред.) и путь к членству в ЕС", - пишет издание.

Оно добавляет, что отдельные группы на Западе надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Этим объясняется, в частности, нежелание конфисковывать российские активы.

"Запад не отказался от Украины. Но его преобладающее внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свести на нет конфликт и заключить сделку с Путиным, если это возможно, раньше, чем позже. Вопрос, нависающий над конфликтом, заключается в том, предотвратит ли такой подход катастрофу или приведет к чему-то худшему", - резюмирует газета.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен сказал президенту Бразилии, что сейчас не видит условий для переговоров по Украине.

А вот президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу об окончании войны в Украине.

Между тем в Украине опросы показывают: большинство людей согласны, что помимо военного нужно искать и дипломатический путь завершения войны. Эта цифра выросла с 59% до 72%.