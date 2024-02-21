Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Бразилии, заявил президенту этой страны Луису Инасиу Луле да Силве, что не видит перспектив переговоров по перемирию в Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе.

По словам источника агентства, Блинкен сказал бразильскому лидеру, что Вашингтон "не видит условий" для дипломатии в отношении конфликта в Украине.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу по окончанию войны в Украине.

Между тем в Украине опросы показывают: большинство людей согласны, что помимо военного нужно искать и дипломатический путь завершения войны. Эта цифра выросла с 59% до 72%.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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