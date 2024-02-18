Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу по окончанию войны в Украине. Об этом пишут российские СМИ.

"Но вопрос в том, хочет ли этого Киев?", - сказал Путин.

В то же время, замглава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова пригрозил нанести ядерный удар по Киеву. Он заявил, что Россия применит ядерное оружие, если Украина добьется своей цели в войне - выхода на границы 1991 года.

При этом, по словам Медведева, РФ в таком случае ударит не только по Киеву, но и по Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, "давно введённым в полётные цели российской ядерной триады".

"Риторика Путина и Медведева выглядит, как игра в "доброго" и "злого" полицейского.

"Злой" пугает Украину и Запад ядерной войной в случае достижения официальной цели Киева - выхода на границы 1991 года. А "добрый" предлагает договариваться по той линии фронта, что есть сейчас", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в прошлый раз Медведев угрожал Украине ядерным ударом в случае атаки по территории РФ западным оружием.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.