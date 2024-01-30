Наступивший год будет тяжелым для Украины на фронте в плане боевых действий и станет "испытанием на стойкость".

Об этом пишет директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке для американского журнала Foreign Affairs.

"Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - считает Бернс.

По его оценке, президент РФ Владимир Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи. Бернс выразил мнение, что ошибочно "недооценивать зацикленность" Путина на том, чтобы "контролировать Украину и ее выбор". Глава Кремля полагает, что без контроля над Украиной "Россия не сможет быть великой державой, а он — великим российским лидером", утверждает Бернс.

Задача Украины, по его мнению, состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России", не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося глубокие удары в тылу и в Черном море.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо быть излишне запуганными ими", - отметил директор ЦРУ.

Запад он призывает продолжать финансирование Украины.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", - написал Бернс.

Также он признал, что США потеряли свое превосходство из-за растущего влияния России и Китая.

"Подъем Китая и реваншизм России создают серьезные геополитические сложности в мире интенсивной стратегической конкуренции, в котором Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством", — отметил он.

По его мнению, Россия, возможно, представляет собой "самый непосредственный вызов" для США, однако "более серьезную долгосрочную угрозу" представляет для Вашингтона Китай. Последние два года ЦРУ проводит "реорганизацию" с учетом этого приоритета, говорится в статье.

Вчера The Washington Post написала, что Запад упустил лучший шанс дать Украине возможность полностью освободить свою территорию.

Вообще в последнее время на Западе все чаще пишут об угрозе поражения Украины в войне.