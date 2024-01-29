"Надежды Украины на победу над Россией ускользают". Статью с таким заголовком опубликовала американская газета The Washington Post.

В материале описаны пессимистичные настроения среди представителей властей Киева.

"Трудно игнорировать ощущение отчаяния в коридорах власти в Украине. Прошло уже два года с начала полномасштабной войны, а власти в Киеве все еще продолжают обращаться к партнерам на Западе с давней просьбой: "Дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств", – говорится в публикации.

Обозреватель WP Ишаан Тарур напоминает, что в Вашингтоне продолжается "политическая драма" вокруг финансирования Украины, а власти США и ЕС тем временем работают над "многосторонним планом, направленным на обеспечение поддержки Украины в будущем".

"Эта политика таит в себе риски, в том числе политические, если украинцы начнут винить свое правительство в застое на передовой. Точно так же в западных столицах чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования конфликта в Украине не бесконечно", – пишет WP со ссылкой на экспертов.

"В процессе планирования Вашингтон, похоже, также готовит аргументы в пользу того, что, даже если Украина не вернет себе все свои территории в ближайшей перспективе, ей нужна значительная постоянная помощь, чтобы иметь возможность защитить себя и стать неотъемлемой частью Запада", – говорится в статье.

Однако в ближайшей перспективе как проблемы Украины на фронте, так и разногласия в Вашингтоне могут предопределить судьбу противостояния, считает автор.

"Запад, возможно, уже упустил свой лучший шанс дать Украине возможность полностью освободить свою территорию", – пишет WP.

В последнее время на Западе все чаще пишут об угрозе поражения Украины в войне.

Мы разбирались, почему так происходит.