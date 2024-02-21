В среду, 21 февраля, в Украине идет 728-й день войны с Россией.

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21 февраля

09.01 У россиян "нет сил" для захвата Донецкой и Луганской областей в этом году. Такое мнение на страницах Wall Street Journal высказал глава ГУР Буданов.

Разведчик признал, что ВСУ из-за нехватки оружия и личного состава сейчас находятся в тяжелом положении, "но у России тоже есть проблемы".

Буданов заявляет, что войска РФ слабо обучены, снарядов и танков они тратят больше, чем производят, также у россиян явная, по мнению Буданова, нехватка ракет.

"В последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились", - цитирует его WSJ.

Издание добавляет, что описанный Будановым сценарий является "оптимальным" для Запада, со слов чиновников и экспертов. Если Украина сможет в текущем году провести оборону и восстановить силы, то в 2025 году ВСУ могли бы снова перейти в контрнаступление.

08.25 Первые четыре украинских пилота F-16 закончат обучение к лету, пишет CNN.

Речь о группе, которая осваивает самолеты в штате Аризона, где базируется 162-й авиаполк Нацгвардии США.

Всего на курсе три группы. Они находятся на разных стадиях подготовки и закончат ее примерно с мая по август.

Третья группа еще не приступила к вождению самолета и только учит английский язык.

07.35 Украину ночью атаковали 19 "Шахедов". Сбить из них удалось 13 заявляют Воздушные силы.

Как утверждается, часть из оставшихся не достигла своих целей.

Дроны сбивали в пределах Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Также россияне атаковали несколькими ракетами С-300 и крылатой Х-22. Они сбиты не были.