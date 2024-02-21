Шок, гнев и усталость от войны: два года агонии Украины - The Guardian

"Шок, гнев и усталость от войны: два года агонии Украины". Репортаж под таким названием опубликовала The Guardian.

Солдат с позывным "Титушко" рассказал изданию о дефиците снарядов: если в ноябре они могли делать 300 выстрелов в день, теперь же лимит – 10 в сутки.

Издание пишет, что запасы боеприпасов на базе невелики и частично состоят из иранских снарядов – части партии, захваченной в Персидском заливе, по-видимому, направлявшейся повстанцам-хуситам в Йемене.

Они "чрезвычайно проблематичны и плохо работают", сказал другой солдат.

Напоминая о падении Авдеевки, The Guardian пишет, что "мрачные новости, связанные с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения России, являются еще одним признаком того, что третий год войны может стать самым тяжелым для Украины".

"Настроение сильно отличается от того, что было год назад, когда среди ужаса украинцы оставались воодушевленными необычайной консолидацией национального общества и с нетерпением ждали скорейшего освобождения всех территорий, оккупированных Россией", – говорится в репортаже.

The Guardian пишет, что найти людей, которые пойдут добровольно воевать, становится все труднее: многие скрываются дома из-за страха получить повестку на улице или пытаются бежать из страны.

"Мобилизация непопулярна в обществе. Инстинкт самосохранения, понимание того, что война затянется – никто не хочет рисковать жизнями своих близких", – заявил киевский политолог Владимир Фесенко.

Существует также вопрос, насколько хорошо смогут сражаться вновь мобилизованные солдаты.

Издание пишет, что полную победу – включая возвращение Крыма, аннексированного Россией в 2014 году – трудно представить в ближайшем будущем. Переговоры с Россией долгое время были запретной темой, однако вряд ли война будет бесконечной.

"Если мы сможем пережить следующий год, то, вероятно, нам придется договориться о каком-то перемирии", - сказал Фесенко.

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