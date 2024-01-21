Человечеству может угрожать эпидемия неизвестных вирусов, которые заморожены в арктических льдах, и особенно - в российской Сибири.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за потепления климата Земли и вызвать крупную вспышку болезней", - говорится в статье.

"Мы не знаем, какие вирусы находятся в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них может спровоцировать вспышку заболевания – скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти", - заявила вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра "Эразмус" в Роттердаме.

О том, что "замерзшие" вирусы могут снова атаковать человечество, говорит и генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя. В 2014 году он провел эксперименты с вирусами, найденными в сибирской вечной мерзлоте, и убедился, что они по-прежнему могут заражать одноклеточных простейших. Одному из таких вирусов было, по данным ученых, 48 500 лет.

И хотя человека этот конкретный вирус заразить не может, "это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей", говорит Клавери.

Вечная мерзлота, которая покрывает пятую часть планеты, сейчас, как считается, тает из-за глобального потепления, что повышает риски "оживания" вирусов, о которых люди давно забыли. Поэтому ученые начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний, вызываемых древними микроорганизмами.

Клавери считает, что глобальное потепление может вызвать бум развития Сибири, но чревато рисками того, что это "высвободит огромное количество патогенов".

Ученые полагают, что вечная мерзлота на самых глубоких уровнях может содержать вирусы возрастом до миллиона лет, которые намного старше человека.

"Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов", - резюмирует Клавери.

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