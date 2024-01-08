Боевые действия на Ближнем Востоке могут продлиться ещё год.

Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на информацию от представителей израильского оборонного ведомства и бывших высокопоставленных офицеров разведки.

Военные заявили, что ожидают продолжения боевых действий в Газе ещё как минимум на протяжении года.

Во время краткого интервью пресс-секретарь Армии обороны Израиля адмирал Даниэль Хагари сказал, что центр и юг Газы, где сейчас сосредоточены военные усилия, усеян сетью подземных туннелей, в которых располагаются боевики.

По словам Хагари, для зачистки этой территории потребуется три месяца, поэтому боевые действия "продолжатся в течение 2024 года".

Генерал-майор Амос Ядлин, бывший глава военной разведки, сравнил эту кампанию с кампанией, возглавляемой многонациональной коалицией против "Исламского государства" (ИГИЛ) в 2017 году, которая шла девять месяцев. Однако, по мнению Ядлина, ситуация в Газе гораздо хуже, и ЦАХАЛ потребуется не менее года, чтобы ликвидировать ХАМАС.

Напомним, что эти заявления из Тель-Авива прозвучали на фоне поездки на Ближний Восток госсекретаря США Энтони Блинкена, целью визита которого является предотвращение возможной эскалации конфликта в регионе.

Ранее США выделили Израилю снаряды на $147,5 миллионов в обход голосования в Конгрессе.

Мы также сообщали, что Байден склоняет Израиль снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа с января 2024-го года.