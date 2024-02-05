У короля Великобритании диагностировали рак.

Об этом сообщил Букингемский дворец, передаёт издание The Guardian.

Патология была выявлена недавно, когда Карл III проходил лечение в лондонской клинике в связи с опухолью простаты.

В заявлении Букингемского дворца говорится:

"Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака", - сообщает дворец.

"Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности", - сказано в заметке.

"В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме", - передаёт The Guardian.

Напомним, Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II.

Ранее была опубликована первая официальная фотосессия после коронации британского монарха.

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