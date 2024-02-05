Во время исследования увеличенной простаты у короля Великобритании Карла III нашли рак - The Guardian
У короля Великобритании диагностировали рак.
Об этом сообщил Букингемский дворец, передаёт издание The Guardian.
Патология была выявлена недавно, когда Карл III проходил лечение в лондонской клинике в связи с опухолью простаты.
В заявлении Букингемского дворца говорится:
"Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака", - сообщает дворец.
"Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности", - сказано в заметке.
"В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме", - передаёт The Guardian.
Напомним, Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II.
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