Появилась первая официальная фотосессия британского короля Карла III и его семьи после коронации.

Снимки опубликовал 8 мая Букингемский дворец. Официальные портреты были сделаны Хьюго Бернандом в парадных залах Букингемского дворца после коронации.

Его величество изображен в полном облачении в Тронном зале Букингемского дворца. Он одет в мантию, императорскую корону и держит державу и скипетр с крестом.

Карл III восседает на одном из пары тронных кресел 1902 года, которые были изготовлены для будущих короля Георга V и королевы Марии для коронации короля Эдуарда VII.

Ее величество запечатлели в Зеленой гостиной в короне королевы Марии и королевской мантии.

Хьюго Бернанд - известный британский фотограф из Лондона. Он стал профессиональным фотографом в возрасте 27 лет и более 20 лет работал в светском журнале, фотографируя многих знаменитостей. В 2005 году он сделал свадебные фотографии тогдашнего принца Уэльского и Камиллы Паркер Боулз в Виндзорском замке, а в 2011 году - официальные свадебные фото принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон в Букингемском дворце.

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