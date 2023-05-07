Полиция задержала лидера антимонархической группы "Республика" Грэма Смита и еще 51 человека во время вчерашней коронации короля Карла III в Лондоне. Полиция заявила, что ее обязанность предотвратить беспорядки является более важной, чем право граждан на протест.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты также состоялись в Глазго в Шотландии и Кардиффе в Уэльсе

"За последние 24 часа мы провели масштабную полицейскую операцию после получения информации о том, что протестующие решительно настроены на срыв коронационного шествия", - заявили в полиции.

Сотни протестующих, одетых в желтое, собрались на маршруте процессии в центре Лондона, чтобы отличиться от участников, одетых в красное, белое и синее. Протестующие держали плакаты с надписью "Не мой король".

Республиканцы заявили, что их лидер Грэм Смит был задержан еще перед началом шествия. Полиция не подтвердила арест Грэма Смита, но сообщила об аресте трех человек. Заявлено, что задержанные планировали бросить в процессию сигнализационные устройства, которые могли напугать участвовавших в шествии лошадей и тем самым создать угрозу общественной безопасности.

В социальных сетях появились фотографии, как полицейские изымают плакаты у протестующих.

Республиканцы обещали провести самый масштабный протест против британского монарха в современной истории. Они освистывали короля Карла III и королеву Камиллу.

Хотя протестующие были в меньшинстве по сравнению с десятками тысяч людей, собравшихся поддержать короля, опросы показывают, что поддержка монархии уменьшается и является самой слабой среди молодежи.