На субботней коронации Карла III лошадь напала на зрителей. Видео опубликовала Bild.

Издание пишет, что во время шествия кортежа с королём от Вестминстерского аббатства к Букингемскому дворцу офицер полка лейб-гвардии Дворцовой кавалерии потерял контроль над лошадью.

Та начала брыкаться, проломила ограждение и растолкала зрителей. Другие лошади также сбились с торжественного шага. Военному удалось успокоить и вернуть скакуна в строй, пострадавших нет.

Напомним, в субботу в Лондоне состоялась коронация Карла III, во время которой британская полиция задержала десятки протестующих, которые пытались сорвать церемонию. По данным правоохранителей, задержали троих людей, которые планировали бросить в процессию сигнализационные устройства, которые могли напугать участвовавших в шествии лошадей и создать угрозу общественной безопасности.

Также "Страна" писала, как зрители увидели странную черную фигуру в капюшоне, которую тут же нарекли "Смертью с косой" и "призраком принцессы Дианы".

Накануне в британском городе кто-то выстриг гигантский пенис на газоне, где планировалось празднование коронации Карла.