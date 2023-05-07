Во время официальной процедуры коронации нового короля Великобритании Карла III случился пока необъясненный инцидент.

В проеме двери зала промелькнула черная фигура в капюшоне с чем-то, похожим на посох в руках. На это обратил внимание пользователь Twitter с ником Realjoegreeeen.

Он охарактеризовал загадочную фигуру как смерть с косой, но в комментариях к видео (которое очень быстро набрало более миллиона просмотров) пользователи показали более высокий полет фантазии. Например, фигуру в черном называли "призраком принцессы Дианы" или отмечали, что ее шествие напоминает сцену из фильма ужасов "Изгоняющий дьявола 3".

Официального объяснения произошедшему дано не было, отмечает описавшая эту историю газета Daily Mail.

Напомним, 6 мая в Великобритании состоялась церемония коронации британского короля Карла ІІІ. Также официально короновали супругу короля Камиллу. На церемонии коронации присутствовали супруга президента Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также сообщалось, что британская полиция задержала десятки протестующих, которые пытались сорвать коронацию Карла ІІІ. Среди них был лидер антимонархической группы "Республика" Грэм Смит.

А за несколько дней до коронации Карла III на газоне территории комплекса зданий Королевский полумесяц (The Royal Crescent) в городе Бат кто-то выкосил на лужайке гигантский фаллический символ.