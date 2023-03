Британский принц Гарри уверен, что королевская семья намеренно скрывала от него информацию о прослушивании его телефонов журналистами, чтобы самой не оказаться втянутой в скандал.

Об этом сын короля Карла Третьего заявил 28 марта во время второго дня предварительных слушаний, которые проходят в Высоком суде Лондона.

Истцами по делу, помимо самого принца Гарри, выступают еще шесть человек, включая певца Элтона Джона и актрис Лиз Хёрли и Сэйди Фрост. Они подали иск против издательского дома Associated Newspapers, которому принадлежит, в частности, таблоид Daily Mail. Истцы считают, что стали жертвами "многочисленных незаконных действий", которые якобы осуществлял издательский дом или его газеты, в том числе прослушивание их телефонных разговоров и незаконный сбор информации при помощи частных детективов.

Также принц Гарри упомянул в выступлении другого издателя - News Group Newspapers Ltd (NGN), который издает такие газеты, как The Times, The Sun и другие.

"Учреждение (такой термин он выбрал для королевской семьи - Ред.), без сомнения, скрывало от меня в течение долгого времени информацию о взломе телефонов со стороны NGN, и это стало очевидно лишь в последние годы, когда я начал собственную тяжбу, воспользовавшись иной юридической помощью и представителями. Учреждение дало ясно понять, что нам не нужно ничего знать о взломе телефонов и дало ясно понять мне, что королевская семья не садится на свидетельскую скамью, так как это может разворошить осиное гнездо", - сказал он.

Принц Гарри, который занимает пятое место в очереди престолонаследия британской короны и ради судебного заседания прилетел на родину из США, добавил, что королевская семья в отношениях с прессой традиционно пользуется принципом "никогда не жалуйся, никогда не объясняй".

Сам же принц Гарри пояснил причину обращения в суд тем, что "британское общество имеет право знать о всем масштабе этой дымовой завесы".

В январе принц Гарри заявил о нежелании королевской семьи идти на примирение.

Также он озвучивал неприятные подробности из жизни королевской семьи.