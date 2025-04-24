Киев готовится к реализации худшего сценария в отношениях с Вашингтоном, а именно полному прекращению поддержки со стороны Соединённых Штатов.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Издание приводит слова вице-президента США Джей Ди Вэнса: "Пришло время проголосовать за (мирный план Дональда Трампа – Ред.) – или США выйдут из переговоров". По данным Bild, в Кабинете министров Украины воспринимают их как намерение США полностью прекратить поддержку – дипломатическую, военную и финансовую.

Один из источников выразил глубокое разочарование мирным планом Трампа. Украинская сторона надеялась, что "это всего лишь элемент переговорной стратегии Трампа". Однако, по словам источника, Белый дом не оказывает никакого давления на Кремль, не вводит новых антироссийских санкций, а значит, инициативы президента США "не торг, а план капитуляции Киева".

Ещё более жёстко высказался анонимный представитель украинской дипломатии. Он заявил, что предложенные условия Белого дома абсолютно неприемлемы для Банковой. Собеседник издания подчеркнул: даже если бы правительство было готово на подобные уступки, население Украины никогда не примет такие решения и массовые протесты станут неизбежными.

Как пишет Bild, США требуют от Украины фактически капитуляции: отказа от вступления НАТО, признания Крыма российской территорией и передачи Запорожской АЭС под контроль американцев.

Ранее в Wall Street Journal писали, что Киев опасается остановки военной помощи США после провала переговоров в Лондоне.

А по сведениям издания Axios, заявления госсекретаря Марко Рубио о выходе США из переговоров по Украине были адресованы именно Банковой.