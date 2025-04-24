Владимир Зеленский не отказался от своего намерения добиться мира через силу в отношениях с Россией.

Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

"Мы считаем (Соединенные Штаты - Ред.) сильным стратегическим партнером с влиянием, и мы действительно хотели бы достичь мира через силу. Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором", — сказал он.

Также он раскритиковал президента США Дональда Трампа за его слова о том, что в войне виновата в том числе украинская сторона.

"Я очень уважаю тот факт, что Трамп ищет мира. Но не стоит говорить, что Украина начала эту войну. Я верю, что это больно слышать для нашего народа", - отметил Зеленский.

Еще он выразил уверенность в том, что у представителей Киева "будут более плодотворные встречи с президентом Трампом".

Наконец, он добавил, что "россияне хотят и всегда хотели уничтожения США".

"Мы родились в Советском Союзе. У нас это всё шло со школ. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои", - заверил Зеленский.

Напомним, в середине апреля Трамп сказал, что в войне в Украине виноваты и Зеленский, и Владимир Путин, и Джо Байден.

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