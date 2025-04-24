Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, а с президентом Владимиром Зеленским договориться труднее.

Об этом он сказал на брифинге в Овальном кабинете.

"Я думаю, что Россия готова, и многие говорили, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией. Мы должны договориться с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока это сложнее... Но я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбах многих людей", – заявил Трамп.

Напомним, вчера он жёстко раскритиковал Зеленского, обвинив его в затягивании войны в Украине.

Также президент США допустил встречу с Владимиром Путиным после поездки на Ближний Восток.

Его спросили, встретится ли он с российским президентом во время своего визита 13-16 мая в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого", - ответил Трамп.

В то же время, спецпредставитель президента США Кит Келлог охарактеризовал свои переговоры с делегацией Украины, которые состоялись в Лондоне, как позитивные.