Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Соединенные Штаты.

Об этом сам Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

"Вместе с правительственной командой приступаем к работе в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ", - написал премьер.

По его словам, "запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС".

Ранее сообщалось, что Шмыгаль в Штатах должен провести переговоры по сделке о недрах, которую, согласно меморандуму, планируют подписать до 26 апреля. Однако премьер переговоры по сделке в своем графике не упоминает.

Напомним, в Bloomberg писали, что США снизили сумму оказанной Украине помощи, но не отказались от жестких параметров сделки о недрах. По данным издания, суть соглашения не изменилась - "США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Украине".

О том, что значит подписание меморандума о ресурсной сделке между Украиной и США, мы писали в отдельном материале.

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