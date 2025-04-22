Вчера в Вашингтоне должны были состояться переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с американцами по сделке о недрах.

Такая дата - 21 апреля была заложена в подписанном на прошлой неделе меморандуме.

Однако новостей о визите нет ни от самого премьера, ни в прессе. Шмыгаль не публикует новостей о своей деятельности с пятницы, когда было заседание Кабинета министров. Неизвестно, поехал ли Шмыгаль вообще в Штаты, и были ли переговоры.

В том же меморандуме говорилось, что стороны должны завершить переговоры по сделке до 26 апреля.

Ранее в Bloomberg писали, что США снизили сумму оказанной Украине помощи, но не отказались от жестких параметров сделки о недрах. По данным издания, суть соглашения не изменилась - "США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Украине".

О том, что значит подписание меморандума о ресурсной сделке между Украиной и США, мы писали в отдельном материале.

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