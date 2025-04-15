"Закончили встречу в позитиве". Зеленский оценил переговоры Украины и США в Вашингтоне по сделке о недрах
Переговоры между Украиной и США в Вашингтоне по соглашению о недрах прошли положительно.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.
"Пока обе стороны закончили встречу в позитиве", – сказал украинский президент.
Зеленский добавил, что переговоры – онлайн и офлайн – будут продолжаться до конца этой недели. После всех этих консультаций, по его словам, команды покажут, "что они наработали".
Ранее западные СМИ писали об антагонистической атмосфере на этих переговорах. А в Белом доме в последнее время усилили критику Зеленского.
Напомним, что США подготовили для Украины новый, крайне жесткий вариант сделки с односторонней выгодой для Штатов. Зеленский заявлял, что не примет таких условий, а Трамп грозил ему "большими проблемами".
О том, как соглашение о недрах повлияет на войну в Украине и судьбу Зеленского, мы писали в отдельном материале.
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