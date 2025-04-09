Украина отвергла новую редакцию соглашения о ресурсах, предложенную американской стороной.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

По его словам, американцы фактически вернули первоначальный вариант, который опубликовали СМИ и означавший передачу Штатам абсолютно всех украинских полезных ископаемых.

"Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать", - рассказал нардеп.

Кицак отметил, что итоговый компромиссный вариант должна ратифицировать Верховная Рада.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если Киев не согласится утвердить этот договор.

Накануне глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина уже выработала свою позицию в отношении соглашения с США. Переговоры о нем начнутся в Вашингтоне в пятницу.