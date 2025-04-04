Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США по поводу соглашения о контроле над добывающей инфраструктурой будет представлять юридическая компания.

Об этом президент сообщил в ходе краткого интервью журналистам.

Как рассказал Зеленский, на данный момент подобраны три организации, которые готовы представлять Украину. В итоге с одной из них будет заключён договор, когда на следующей неделе президент утвердит правки к тексту украино-американского соглашения. После этого будет сформирована команда, которая полетит в США для "диалога с американскими партнёрами".

Зеленский уточнил, что это будет техническая команда, а лично он в США пока не собирается.

Ранее министр финансов США Скотт Бессант сообщил, что на следующей неделе в Вашингтон приедет украинская делегация для обсуждения сделки о недрах. Как отметил Бессант, Украина "наняла адвокатов", а со стороны Вашингтона соглашение готово.

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил его слова, сказав, что в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах.