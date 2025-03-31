Украинские медиа подтверждают информацию западной прессы, что Украина и США в пятницу, 28 марта, провели первое обсуждение нового американского предложения по недрам.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Украина готова продолжать работать над ней (сделкой)", - сказал источник.

При этом источники американских медиа давали еще одну деталь - что Киев предложил во время этих переговоров внести в соглашение обязательство США инвестировать в Украину в рамках сделки.

Напомним, у Трампа считают, что их инвестиции - это уже предоставленная Украине с 2022 года помощь.

Уже после этого разговора Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если он будет затягивать подписание сделки. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Также мы анализировали, зачем Трамп предложил Зеленскому такую жесткую сделку и каковы будут последствия.

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