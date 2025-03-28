Украинские чиновники заявляют, что новые условия сделки между Украиной и США по совместному контролю над транспортной и добывающей инфраструктурой не имеют шансов на подписание в нынешнем виде.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в столице Украины.

По их словам, новая редакция договора содержит радикально иные условия Вашингтона, чем те, которые Киев ранее согласовал с американской стороной, и не предусматривает никаких гарантий безопасности.

Это может стать поводом для усиления напряжённости между двумя странами на фоне стремления Белого дома получить доступ к природным ресурсам Украины, говорится в статье.

Издание напоминает, что новый договор рассматривает всю поддержку, оказанную США Киеву с начала конфликта, как долг, что с процентами должен быть возвращён из доходов, полученных от добычи и реализации полезных ископаемых Украины в рамках соглашения государств. Он также предоставляет США "право первоочерёдного предложения" на все инвестиции, связанные с энергетикой и разработкой недр, фактически предоставляя Белому дому полный контроль над целыми секторами украинской экономики.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, такая сделка вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку прежние американские гранты переклассифицированы в кредиты, подлежащие возврату. Кроме того, Вашингтон требует "50 процентов от всех новых и существующих источников дохода, при этом не внося никакого собственного вклада".

Бывший украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, на условиях анонимности заявил, что новые положения в документе, возможно, не являются окончательной позицией США, но "они ужасны для Украины".

"Нет ни единого шанса, что это соглашение будет подписано в его нынешнем виде", – заявил источник Washington Post.

Согласно текущей редакции, совет фонда, который будет управлять всеми инвестициями, должен состоять из трёх представителей США и двух – Украины, что обеспечит американцам постоянное большинство и фактический контроль над принятием решений.

При этом украинские члены предполагаемого совета должны будут пройти одобрение со стороны Вашингтона и могут быть отстранены в любой момент.washingtonpost.com

"В чём тогда смысл? Можно утвердить хоть кого – ведь у них всё равно не будет реального влияния. Либо это крайняя наглость, либо попытка начать с чрезмерно жёсткой позиции, чтобы потом пойти на небольшие уступки", – сказал один из бывших украинских чиновников.

Ранее в Times писали, что глава США Дональд Трамп презирает президента Украины Владимира Зеленского, а сделка о недрах превратит территории, подконтрольные Киеву в вассальное государство.

Напомним, как стало известно, команда Трампа не будет оказывать помощь Украине бесплатно, "Рамштайн" возглавят Германия и Великобритания.