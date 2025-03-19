Президент США Дональд Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки с Тегераном

Об этом говорится в письме американского республиканца верховному лидеру Ирана, пишет новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.

"Неясно, начинается ли отсчёт двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров. Но, если Иран отвергнет призыв Трампа и не пойдёт на переговоры, шансы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана со стороны США или Израиля резко возрастут", – отмечает издание.

Напомним Трамп собирается "решить проблему" ядерной программы Тегерана путём переговоров или военной силы.

"Будут интересные дни. Мы на финишной прямой с Ираном. Мы на последних минутах, нельзя позволить им иметь ядерное оружие. Очень скоро что-то произойдёт", – комментирует американский лидер.

Также президент США угрожает Ирану боевыми действиями, обвиняя в снабжении хуситов.

"<...> Иран играет в "невинную жертву" террористов-изгоев, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль. Они диктуют каждый шаг, дают им оружие <...>. С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произвёденный из оружия Ирана по его руководством, и Иран будет нести ответственность, страдая от последствий, и эти последствия будут ужасными!" – пишет Трамп у себя в Truth Social.