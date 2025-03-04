Лидер РФ Владимир Путин согласился на предложение президента США Дональда Трампа стать посредником в переговорах с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, президент США озвучил просьбу о посредничестве во время телефонного разговора еще в феврале.

"Вопрос обсуждался на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде через несколько дней", - пишет издание.

США хотят обговорить с Ираном ядерную программу и антиамериканских прокси на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия выступает за решение проблем между США и Ираном путем переговоров" и что Москва "готова сделать все возможное, чтобы добиться этого".

При этом в МИД Ирана отметили, что, "учитывая значимость этих вопросов", многие стороны могут проявить добрую волю и готовность в помощи решения различных проблем. Также там сказали, что "естественно, страны представят предложение о помощи, если она потребуется".

Напомним, западные СМИ писали о том, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели. Также ускорилась подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее президент США предложил Ирану заключить ядерное мирное соглашение, которое позволит исламской республике "мирно расти и процветать".