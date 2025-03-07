Американский президент Дональд Трамп намерен "решить проблему ядерной программы Ирана" одним из двух путей – достижением договорённости либо применением силы.

Об этом глава США заявил в интервью изданию Sunday Futures, пишет репортёр Fox News Джеки Гейнрих на своей старнице в Фейсбуке.

"С Ираном можно справиться двумя способами: военным путем или путем заключения сделки", – заявил Трамп.

Также он заявил, что в вопросе Ирана "мы на финальном этапе".

"Будут интересные дни. Мы на финишной прямой с Ираном. Мы на последних минутах, нельзя позволить им иметь ядерное оружие. Очень скоро что-то произойдёт", – добавил американский лидер.

Напомним, в Bloomberg писали, что глава РФ Владимир Путин согласился стать посредником в возможных переговорах США и Ирана.

По информации агентства, такую просьбу президент США озвучил в ходе телефонного разговора с Кремлём ещё в феврале.

Ранее Трамп предложил Ирану заключить ядерное соглашение и отметить его большим ближневосточным праздником.

При этом республиканец назвал сильно преувеличенными заявления о том, что США совместно с Израилем "собираются разнести Иран вдребезги".