Франция предлагает Европе свой ядерный зонтик, чтобы заместить США в случае вывода войск. В частности, Париж готов разместить истребители с ядерным оружием в Германии.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Французский чиновник заявил, что развертывание станет сигналом для Путина. Дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление на Британию и заставит ее сделать то же самое.

"Размещение нескольких французских ядерных истребителей в Германии не должно вызвать затруднений и станет мощным сигналом", - сказал источник издания.

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлую пятницу заявлял, что Париж и Лондон должны обсудить, "может ли их ядерная защита также быть распространена на нас", а позже заявил, что США при Трампе стали "безразличны к судьбе Европы".

Ранее западные медиа писали, что европейские спецслужбы опасаются вывода американских войск из восточноевропейских стран ЕС. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен выводить американские войска с континента.

Также недавно президент Польши Анджей Дуда после встречи с посланником Трампа Китом Келлогом сказал, что Штаты не будут сокращать численность своих войск в Восточной Европе.