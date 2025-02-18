Соединенные Штаты Америки не намерены сокращать численность войск в Восточной Европе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с посланником администрации главы Белого дома Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, сообщает Reuters.

"Нет абсолютно никаких американских намерений снижать активность в нашей части Европы. Особенно в плане безопасности, чтобы сократить количество американских солдат", – сказал Дуда на пресс-конференции в Варшаве.

Он добавил, что министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Польша может "ожидать усиления американского присутствия".

По данным Госдепартамента, в настоящее время около 10 000 американских военнослужащих находятся в Польше на ротации в составе боевой группы, финансируемой в рамках Европейской инициативы по сдерживанию.

Также Дуда надеется на прекращение боевых действий в Украине после встречи с Келлогом.

Президент Польши отметил, что знает президента США Дональда Трампа как решительного и эффективного человека, поэтому ожидает, что Штаты будут активно способствовать завершению войны.

Ранее газета The Financial Times написала, что США могут вывести войска из стран Балтии.

А еще еще в январе мы предполагали, что Трамп может вывести войска из Восточной Европы в рамках договоренностей с Путиным.

Напомним, на днях Трамп заявил, что не считает Россию угрозой для НАТО и Европы.