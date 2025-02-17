Президент США Дональд Трамп не считает Россию угрозой для НАТО и Европы.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.



"Я не соглашусь с этим", - так ответил президент США журналистам Fox News на просьбу прокомментировать слова Зеленского о вероятном нападении России на одну из стран НАТО - Польшу или Литву.

Дональд Трамп подчеркнул, что "ни капельки" в это не верит.

"Путин хочет положить этому конец и покончить с этим быстро", - уверен президент США.

"И он, и Зеленский - они хотят покончить с этим", - добавил Трамп.



Напомним, в том же интервью Дональд Трамп говорил, что если Россия будет продолжать войну в Украине, то это станет большой проблемой для США.

Ранее сообщалось, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии.

Между тем Зеленский недавно заявил, что Россия готовит нападение на Польшу или Литву уже в этом году.

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