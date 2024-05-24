Россия вряд ли нападет на НАТО, поскольку не может победить даже Украину.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью государственному радио. Его слова приводит агентство Reuters.

"Российские войска уже показали пределы своих возможностей в Украине. Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали. Поэтому я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придёт и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", – сказал премьер Венгрии.

Венгерский политик также отметил, что военный потенциал НАТО значительно превышает объём вооружений украинской армии.

При этом он признал, что рассматривает заявления о вероятном нападении России на страны НАТО как признак более глубокого втягивания Запада в войну в Украине.

"Происходящее сегодня в Брюсселе и Вашингтоне (возможно, больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне) является своеобразной подготовкой к вероятному прямому военному конфликту. Мы смело это можем назвать подготовкой к вступлению Европы в войну", – отметил премьер.

Между тем в ЕС чаще говорят о том, что Россия нападет на членов НАТО. Так, в Германии даже называли сроки российской атаки: через 5-8 лет.

А The Wall Street Journal писала, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.