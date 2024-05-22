"Никаких намерений". В НАТО отрицают возможность размещения войск в Украине
У НАТО нет "никаких намерений" размещать солдат в Украине.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.
Джоанэ напомнил, что существующая 5-я статья Североатлантического договора о взаимной обороне действует исключительно на территории НАТО.
Также заместитель Йенса Столтенберга добавил, что украинцы нуждаются в поддержке, и ее нужно нарастить.
Напомним, ранее Мирча Джоанэ, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности ввода войск в Украину, заявил, что таких планов и намерений НАТО не имеет. Более того, перед руководством стоит задача предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и РФ.
Также СМИ писали, что в резолюции летнего саммита НАТО будет пункт, что Альянс не будет направлять войска в Украину. По имеющейся информации, это будет прописано в декларации, что подпишут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне: "никаких сапог на земле".
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