У НАТО нет "никаких намерений" размещать солдат в Украине.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.

Джоанэ напомнил, что существующая 5-я статья Североатлантического договора о взаимной обороне действует исключительно на территории НАТО.

Также заместитель Йенса Столтенберга добавил, что украинцы нуждаются в поддержке, и ее нужно нарастить.

Напомним, ранее Мирча Джоанэ, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности ввода войск в Украину, заявил, что таких планов и намерений НАТО не имеет. Более того, перед руководством стоит задача предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и РФ.

Также СМИ писали, что в резолюции летнего саммита НАТО будет пункт, что Альянс не будет направлять войска в Украину. По имеющейся информации, это будет прописано в декларации, что подпишут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне: "никаких сапог на земле".

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