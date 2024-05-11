В НАТО считают, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Альянса.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает "Радио Свобода".

"Россия не намерена и не имеет возможности атаковать военным путем любую страну НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война", - сказал заместитель Йенса Столтенберга.

Напомним, ранее генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер говорил, что если Россия решит напасть на НАТО, то будет готова к этому через 5-8 лет. По его словам, даже с учетом продолжающейся войны в Украине Россия способна пополнять свой арсенал на случай прямого вооруженного конфликта с НАТО.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что не собирается воевать с армией НАТО. Глава Кремля называл "полной чушью" утверждения, что Россия будет нападать на Европу.

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