В Североатлантическом Альянсе прокомментировали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности ввода войск в Украину.

Соответствующее заявление сделал заместитель генсека военного блока Мирча Джоанэ, передаёт румынское агентство Agerpres.

По его словам, таких планов и намерений НАТО не имеет. Более того, перед руководством стоит задача предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и РФ.

"Президент Франции говорит о настоятельной необходимости продолжать поддерживать Украину. На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО в Украине. На уровне Альянса мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в ещё больший конфликт между НАТО и Россией", – сказал Джоанэ.

На днях французский президент вновь заявил, что "не считает правильным" исключать отправку французских военных в Украину.

Немногим ранее Макрон говорил, что Франция не воюет с Россией и не стремится сменить власть в Кремле.