Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что Украину не примут в НАТО, пока идет война. Также он выступил против заморозки войны по линии фронта.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь в Украине с правительством Украины, что членство в НАТО нереально, пока идет война", - сказал дипломат.

Говоря о том, чем может закончиться война, Егер заявил, что Запад не будет давать указаний Украине. Но при этом высказался против "Минска-3" - то есть, заморозки войны по линии фронта.

"Мы не будем давать Украине какие-либо указания. Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3". Германия очень сильно поддерживает формулу мира президента Зеленского (она подразумевает требование вывести российские войска за границы 1991 года - Ред.). Мы считаем это подходящим подходом, чтобы закончить эту войну", - сказал посол.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина находится "в шаге" от приглашения в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает на саммите НАТО в июле в Вашингтоне получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашения в Альянс на летнем саммите Украина не получит.