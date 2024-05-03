Совет председателей Генеральной ассамблеи ООН призвал запустить мирный процесс для прекращения войны в Украине, отталкиваясь от стамбульского соглашения 2022 года, которое предполагает нейтралитет Украины и отказ страны от вступления в НАТО.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи совета в Катаре.

"В отношении военных действий в Украине совет призвал запустить мирный процесс на основе стамбульского соглашения от 2022 года", - говорится в документе.

В декларации также сказано об идее нейтралитета Украины и "самоопределении занятых Россией территорий в форме референдума под эгидой ООН".

Совет председателей Генеральной ассамблеи ООН был создан в 1997 году как консультативный орган, в задачи которого входит оказание поддержки международной организации. В него входят нынешний и бывшие генеральные секретари организации.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как сорвался мирный договор между Украиной и Россией в Турции 2022 году и что в нем было написано.

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